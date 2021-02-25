Кристапс Порзингис отчётливо дал понять, как относится к выступлению за «Даллас»

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис отписался от официального аккаунта команды в «Инстаграме», сообщает Pickandroll. Произошло это на фоне слухов о заинтересованности «Далласа» в обмене баскетболиста.
Ранее владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан опроверг слухи о том, что клуб из Техаса готов рассмотреть предложения по обмену Порзингиса.
«Даллас» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Спад в игре Порзингиса вызывает беспокойство руководства команды. В «Маверикс» сомневаются, что Кристапс сможет принести ожидаемую пользу при игре в обороне. Латвийский баскетболист, подписавший прошлым летом пятилетний контракт на $ 158,3 млн, пропустил начало сезона из-за операции на колене, которую он перенёс 9 октября. После травмы Порзингис пока никак не может набрать форму.
В нынешнем регулярном чемпионате Порзингис принял участие в 17 матчах, набирая в них 20,5 очка, собирая 8,2 подбора и совершая 1,6 блок-шота.
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