Кристапс Порзингис отчётливо дал понять, как относится к выступлению за «Даллас»

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис отписался от официального аккаунта команды в «Инстаграме», сообщает Pickandroll. Произошло это на фоне слухов о заинтересованности «Далласа» в обмене баскетболиста.



Ранее владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан опроверг слухи о том, что клуб из Техаса готов рассмотреть предложения по обмену Порзингиса.



«Даллас» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Спад в игре Порзингиса вызывает беспокойство руководства команды. В «Маверикс» сомневаются, что Кристапс сможет принести ожидаемую пользу при игре в обороне. Латвийский баскетболист, подписавший прошлым летом пятилетний контракт на $ 158,3 млн, пропустил начало сезона из-за операции на колене, которую он перенёс 9 октября. После травмы Порзингис пока никак не может набрать форму.



В нынешнем регулярном чемпионате Порзингис принял участие в 17 матчах, набирая в них 20,5 очка, собирая 8,2 подбора и совершая 1,6 блок-шота.