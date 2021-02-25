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ЦСКА на последних секундах вырвал победу у «Олимпиакоса» в Евролиге

ЦСКА на последних секундах вырвал победу у «Олимпиакоса» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0
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В Пирее завершился матч регулярного чемпионата Евролиги «Олимпиакос» — ЦСКА. «Армейцы» удачно начали встречу, после первой четверти вели с преимуществом в 12 очков — 24:12. К большому перерыву москвичи уже громили хозяев — 44:26.

Но во второй половине греческая команда сумела прибавить. К концу третьей четверти отставание «Олимпиакоса» составляло уже 10 очков. В заключительном игровом отрезке пирейцы продолжали наращивать темп. На последней минуте они вышли вперёд — 72:71. Но баскетболисты ЦСКА сумели собраться и вырвали победу на последних секундах — 75:74.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 15 очков. Новичок команды Иффе Лундберг собрал коллецию из 13 очков, 4 подборов 3 передач и 2 перехватов. Ещё один новобранец, Майкл Эрик, записал в актив 2 очка и 5 подборов. В «Олимпиакосе» 24 очка набрал Шакил Макиссик.

Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
25 февраля 2021, четверг. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
74 : 75
ЦСКА
Москва, Россия
Олимпиакос: Маккиссик - 24, Vezenkov - 14, Принтезис - 9, Слукас - 7, Жан-Шарль - 6, Спанулис - 5, Харрисон - 5, Эллис - 4, Дженкинс, Ларенцакис, Харалампопулос, Христидис
ЦСКА: Джеймс - 15, Фойгтман - 14, Лундберг - 13, Боломбой - 10, Шенгелия - 8, Курбанов - 5, Хиллиард - 4, Клайберн - 2, Стрелниекс - 2, Эрик - 2, Антонов, Ухов
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