ЦСКА на последних секундах вырвал победу у «Олимпиакоса» в Евролиге

В Пирее завершился матч регулярного чемпионата Евролиги «Олимпиакос» — ЦСКА. «Армейцы» удачно начали встречу, после первой четверти вели с преимуществом в 12 очков — 24:12. К большому перерыву москвичи уже громили хозяев — 44:26.

Но во второй половине греческая команда сумела прибавить. К концу третьей четверти отставание «Олимпиакоса» составляло уже 10 очков. В заключительном игровом отрезке пирейцы продолжали наращивать темп. На последней минуте они вышли вперёд — 72:71. Но баскетболисты ЦСКА сумели собраться и вырвали победу на последних секундах — 75:74.

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Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 15 очков. Новичок команды Иффе Лундберг собрал коллецию из 13 очков, 4 подборов 3 передач и 2 перехватов. Ещё один новобранец, Майкл Эрик, записал в актив 2 очка и 5 подборов. В «Олимпиакосе» 24 очка набрал Шакил Макиссик.