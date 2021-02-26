Андрей Мальцев: могу быть довольным качеством игры в последние 15 минут матча с «Миланом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился мнением после матча 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (74:84).
«Могу быть довольным качеством игры в последние 15 минут, когда мы немного изменили защиту и я увидел команду. Против Этторе Мессины играть тяжело, так как он хороший аналитик и разобрал все наши стороны даже без наших основных игроков, которые сегодня не участвовали в матче. Мы очень легко позволили «Милану» забивать трехочковые. Понятно, что мы совсем не справились, но тот факт, то в концовке мы их остановили, показали защиту и потом команда играла, как единое целое, является главным успехом сегодняшнего матча. Нужно сохранить такой же настрой и на ближайший матч», — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».
- 26 февраля 2021
-
01:01
-
00:26
- 25 февраля 2021
-
23:52
-
22:37
-
21:59
-
21:51
-
20:48
-
19:56
-
19:05
-
17:50
-
16:35
-
16:07
-
15:24
-
14:36
-
14:03
-
13:20
-
12:36
-
12:27
-
11:47
-
11:03
-
10:52
-
10:21
-
09:38
-
09:27
-
09:11
-
08:46
-
06:44
-
06:21
-
00:38
- 24 февраля 2021
-
23:50
-
23:05
-
21:58
-
20:57
-
18:56
-
17:58