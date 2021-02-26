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Андрей Мальцев: могу быть довольным качеством игры в последние 15 минут матча с «Миланом»

Андрей Мальцев: могу быть довольным качеством игры в последние 15 минут матча с «Миланом»
Баскетбол / Евролига 0
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Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился мнением после матча 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (74:84).

«Могу быть довольным качеством игры в последние 15 минут, когда мы немного изменили защиту и я увидел команду. Против Этторе Мессины играть тяжело, так как он хороший аналитик и разобрал все наши стороны даже без наших основных игроков, которые сегодня не участвовали в матче. Мы очень легко позволили «Милану» забивать трехочковые. Понятно, что мы совсем не справились, но тот факт, то в концовке мы их остановили, показали защиту и потом команда играла, как единое целое, является главным успехом сегодняшнего матча. Нужно сохранить такой же настрой и на ближайший матч», — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».

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