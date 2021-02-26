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Лундберг прокомментировал дебют за ЦСКА

Лундберг прокомментировал дебют за ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Новобранец ЦСКА, датский защитник Иффе Лундберг поделился впечатлениями от дебюта в составе «армейцев», который состоялся в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (75:74).

«Победа оставила очень приятные чувства. Мы провели хорошую игру, особенно это касается первой половины. Нам удавалась игра в защите, мы следовали тренерской установке. Рад быть в ЦСКА. Думаю и надеюсь, что адаптируюсь быстро. Все хорошо меня встретили. И тренеры, и игроки, и весь клуб. Очень ценю это», — приводит слова баскетболиста официальный сайт Евролиги.

Отметим, что Лундберг внёс серьёзный вклад в успех ЦСКА в матче с командой из Греции. Баскетболист собрал коллекцию из 13 очков, 4 подборов, 3 передач и 2 перехватов.

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