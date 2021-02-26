Тэйтум прокомментировал слухи о плохой атмосфере в «Бостоне»
Один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум прокомментировал слухи о плохой атмосфере в стане команды. Подобная информация стала распространяться на фоне игрового кризиса «Селтикс». В последних пяти матчах регулярного чемпионата команда из Массачусетса потерпела четыре поражения. На данный момент она занимает только девятое место в таблице Восточной конференции.
«Все в раздевалке и в клубе заботятся о „Бостоне“. Мы хотим разобраться. Дело не в командной химии. Дело не в том, что мы не получаем удовольствия от игры друг с другом или что-то в этом роде. У нас всё в порядке. Все мы разочарованы нашей игрой. Хотим выяснить, что не так. Позитив заключается в том, что нам не безразлично», — приводит слова Тэйтума Clutch Points.
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