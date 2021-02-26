«Лейкерс» подписали двукратного чемпиона НБА в составе «Голден Стэйт»
Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» договорилось о подписании десятидневного контракта с Дэмьеном Джонсом, отчисленным недавно из «Финикс Санз», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
25-летний центровой в нынешнем сезоне провёл 14 матчей. В среднем он набирал 1,6 очка и совершал 1,3 подбора. В разные годы он поиграл также за «Голден Стэйт Уорриорз» и «Атланту Хоукс». В составе «Голден Стэйт» он стал двукратным чемпионом НБА в сезонах 2016/2017 и 2017/2018.
Напомним, «Лейкерс» на данный момент нуждаются в усилении передней линии. Особенно остро этот вопрос встал после недавней травмы одного из лидеров команды — Энтони Дэвиса, который вернётся в строй лишь в середине марта.
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