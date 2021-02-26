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«Торонто» потерял почти весь тренерский штаб перед матчем с «Хьюстоном»

«Торонто» потерял почти весь тренерский штаб перед матчем с «Хьюстоном»
Баскетбол / НБА 0

В ночь на 27 февраля по московскому времени «Торонто Рэпторс» проведёт матч регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс». За несколько часов до противостояния стало известно, что с канадской командой не будет её главного тренера Ника Нёрса, сообщает Sportando.

Кроме того, не помогут подопечным и пять членов тренерского штаб. Таким образом, «Рэпторс» перед матчем остались практически без кого-либо, кто мог бы контролировать ход матча с тренерской скамьи.

Причина, по которой Нёрс и его помощники не смогут присутствовать на арене, — соблюдение протоколов безопасности по предотвращению распространения коронавируса.

На данный момент «Торонто» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Хьюстон» — четырнадцатый на Западе.

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