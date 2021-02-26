«Торонто» потерял почти весь тренерский штаб перед матчем с «Хьюстоном»
В ночь на 27 февраля по московскому времени «Торонто Рэпторс» проведёт матч регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс». За несколько часов до противостояния стало известно, что с канадской командой не будет её главного тренера Ника Нёрса, сообщает Sportando.
Кроме того, не помогут подопечным и пять членов тренерского штаб. Таким образом, «Рэпторс» перед матчем остались практически без кого-либо, кто мог бы контролировать ход матча с тренерской скамьи.
Причина, по которой Нёрс и его помощники не смогут присутствовать на арене, — соблюдение протоколов безопасности по предотвращению распространения коронавируса.
На данный момент «Торонто» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Хьюстон» — четырнадцатый на Западе.
Рекомендуем вам
- 26 февраля 2021
-
23:17
-
22:41
-
21:59
-
20:19
-
19:30
-
18:28
-
17:33
-
16:52
-
16:30
-
15:39
-
14:42
-
14:21
-
13:43
-
13:02
-
12:50
-
11:55
-
11:30
-
10:37
-
10:01
-
09:28
-
09:02
-
08:12
-
07:22
-
01:01
-
00:26
- 25 февраля 2021
-
23:52
-
22:37
-
21:59
-
21:51
-
20:48
-
19:56
-
19:05
-
17:50
-
16:35
-
16:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам