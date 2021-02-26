Джини Басс хочет видеть Коби Брайанта на логотипе НБА
Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс поддержала мысль вдовы Коби Брайанта Ванессы, которая согласилась с Кайри Ирвингом, выразившем идею разместить силуэт Коби на логотипе НБА.
«Соглашусь с Ванессой Брайант. Коби задал стандарты этой лиге, игроки с этим согласны. Дайте знать, что вы думаете по этому поводу», — написала Басс на своей странице в «Твиттере».
Напомним, на логотипе НБА изображён силуэт легендарного Джерри Уэста. Кайри Ирвинг, один из лидеров «Бруклин Нетс», снова поднял вопрос о том, чтобы обновить знак лиги и поместить туда Брайанта.
Коби Брайант — легендарный игрок НБА, проведший всю карьеру в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В 2020 году он трагически погиб в результате крушения вертолёта.
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