Джини Басс хочет видеть Коби Брайанта на логотипе НБА

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс поддержала мысль вдовы Коби Брайанта Ванессы, которая согласилась с Кайри Ирвингом, выразившем идею разместить силуэт Коби на логотипе НБА.

«Соглашусь с Ванессой Брайант. Коби задал стандарты этой лиге, игроки с этим согласны. Дайте знать, что вы думаете по этому поводу», — написала Басс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, на логотипе НБА изображён силуэт легендарного Джерри Уэста. Кайри Ирвинг, один из лидеров «Бруклин Нетс», снова поднял вопрос о том, чтобы обновить знак лиги и поместить туда Брайанта.

Коби Брайант — легендарный игрок НБА, проведший всю карьеру в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В 2020 году он трагически погиб в результате крушения вертолёта.