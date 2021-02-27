Кевин Дюрант не сыграет в Матче звёзд НБА. Названа замена
Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант пропустит Матч звёзд НБА 7 марта в Атланте, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере». Его заменит центровой «Индианы Пэйсерз» Домантас Сабонис.
Дюрант должен был стать капитаном одной из команд вместе с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. После очередного обследования левого колена Дюранта было решено, что игроку потребуется дополнительное время на восстановление. В клубе уверены, что форвард полностью восстановится после растяжения связок подколенного сухожилия и сможет вернуться в прежнюю форму.
Дюрант в этом сезоне набирает в среднем 29,0 очка, совершает 7,3 подбора и отдаёт 5,3 передачи. Сабонис записывает себе в актив 21,5 очка, 11,7 подбора и 5,7 передачи.
Рекомендуем вам
- 27 февраля 2021
-
00:58
-
00:05
- 26 февраля 2021
-
23:17
-
22:41
-
21:59
-
20:19
-
19:30
-
18:28
-
17:33
-
16:52
-
16:30
-
15:39
-
14:42
-
14:21
-
13:43
-
13:02
-
12:50
-
11:55
-
11:30
-
10:37
-
10:01
-
09:28
-
09:02
-
08:12
-
07:22
-
01:01
-
00:26
- 25 февраля 2021
-
23:52
-
22:37
-
21:59
-
21:51
-
20:48
-
19:56
-
19:05
-
17:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам