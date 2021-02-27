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Кевин Дюрант не сыграет в Матче звёзд НБА. Названа замена

Кевин Дюрант не сыграет в Матче звёзд НБА. Названа замена
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант пропустит Матч звёзд НБА 7 марта в Атланте, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере». Его заменит центровой «Индианы Пэйсерз» Домантас Сабонис.

Дюрант должен был стать капитаном одной из команд вместе с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. После очередного обследования левого колена Дюранта было решено, что игроку потребуется дополнительное время на восстановление. В клубе уверены, что форвард полностью восстановится после растяжения связок подколенного сухожилия и сможет вернуться в прежнюю форму.

Дюрант в этом сезоне набирает в среднем 29,0 очка, совершает 7,3 подбора и отдаёт 5,3 передачи. Сабонис записывает себе в актив 21,5 очка, 11,7 подбора и 5,7 передачи.

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