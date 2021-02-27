Шарунас Ясикявичюс высказался о проигрыше, после которого «Барселону» настиг ЦСКА

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился впечатлениями от проигрыша команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом (69:76), после которого каталонцы (18-8) потеряли единоличное лидерство в турнирной таблице и позволили настигнуть себя ЦСКА (17-8), который имеет матч в запасе. Литовский специалист намекнул, что его подопечные действовали без должного желания.

«Поздравления АСВЕЛу. Разочаровывающий вечер, мы не показали хороший баскетбол. В некоторых ситуациях мы не действовали хорошо и заплатили цену. Мы пытались игрокам дать время на отдых, но сейчас нужно возвращаться к работе и показывать ту игру, в которую можем играть.

АСВЕЛ играл хорошо, физически команда была сильна, как мы и ожидали. Моим игрокам нужно забыть о победе в Кубке Испании, тот трофей уже в музее. Это в прошлом. Нужно вернуться к баскетболу, играть амбициозно и внимательно относится к деталям", — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.