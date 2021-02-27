Шарунас Ясикявичюс высказался о проигрыше, после которого «Барселону» настиг ЦСКА

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился впечатлениями от проигрыша команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом (69:76), после которого каталонцы (18-8) потеряли единоличное лидерство в турнирной таблице и позволили настигнуть себя ЦСКА (17-8), который имеет матч в запасе. Литовский специалист намекнул, что его подопечные действовали без должного желания.
«Поздравления АСВЕЛу. Разочаровывающий вечер, мы не показали хороший баскетбол. В некоторых ситуациях мы не действовали хорошо и заплатили цену. Мы пытались игрокам дать время на отдых, но сейчас нужно возвращаться к работе и показывать ту игру, в которую можем играть.
АСВЕЛ играл хорошо, физически команда была сильна, как мы и ожидали. Моим игрокам нужно забыть о победе в Кубке Испании, тот трофей уже в музее. Это в прошлом. Нужно вернуться к баскетболу, играть амбициозно и внимательно относится к деталям", — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.
- 27 февраля 2021
-
12:48
-
12:13
-
11:46
-
11:20
-
10:01
-
09:44
-
08:46
-
06:58
-
00:58
-
00:05
- 26 февраля 2021
-
23:17
-
22:41
-
21:59
-
20:19
-
19:30
-
18:28
-
17:33
-
16:52
-
16:30
-
15:39
-
14:42
-
14:21
-
13:43
-
13:02
-
12:50
-
11:55
-
11:30
-
10:37
-
10:01
-
09:28
-
09:02
-
08:12
-
07:22
-
01:01
-
00:26