Двукратный чемпион НБА: самое большое достижение «Юты» — отравление Майкла Джордана

Двукратный чемпион НБА в составе «Хьюстон Рокетс» Вернон Максвелл, выступавший некогда и в составе «Юты Джаз», адресовал команде из Солт-Лейк-Сити едкий комментарий. Экс-баскетболист отметил, что «Юта» так гордится лидерством в нынешнем сезоне, потому что больше ей особо хвастаться нечем.
«Можно понять команду, которая начинает хвастаться и праздновать свой лучший результат уже в феврале. Ведь наибольшим достижением „Юты“ было отравление Майкла Джордана», — написал Максвелл на своей странице в «Твиттере».
Очевидно, что Максвелл имел ввиду финальную серию плей-офф НБА 1997 года. Тогда Майкл Джордан вышел на паркет с серьёзным недомоганием. Позже игрок заявил, что страдал от пищевого отравления, полученного в результате употребления пиццы. Невзирая на плохое самочувствие и высокую температуру, Джордан сумел помочь «Чикаго» обыграть «Юту».
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