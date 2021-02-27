Док Риверс сказал, кого нужно поместить на логотип НБА. Это не Коби Брайант

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс высказался относительно дискуссии о логотипе НБА. Так, разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг недавно заявил, что на лого организации нужно поместить Коби Брайанта. Риверс же считает, если логотип НБА и стоит менять, то вместо силуэта Джерри Уэста там должен появиться Майкл Джордан.

«Меня спрашивают об этом, но я не знаю ответа. Говорю, что на лого мог бы быть Майкл Джордан. Послушайте, если хотите менять логотип, то на нём должен появиться Майкл. Но не знаю, зачем нужно что-то менять. Изменения ради изменений? Обычно люди что-то меняют ради истории. Джерри Уэст заслуживает того, чтобы быть на логотипе, я не против, чтобы всё осталось по-прежнему.

Не понимаю, логотип нужно менять каждые 10–20 лет? Мне нравится нынешний, и хотелось бы его оставить. Наверное, я в меньшинстве в этом вопросе", — приводит слова Риверса Essentialy Sports.