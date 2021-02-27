Евгений Пашутин: желание у игроков есть, но нужно добавлять во взаимопонимании

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился мнением после матча Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (100:98).
«Хочу поздравить команду и болельщиков с победой. После длинного перерыва важно выйти и победить. Игра получилась неоднозначная. До четвертой четверти было много хороших моментов, а потом мы потеряли концентрацию. Дали забить много снайперам «Енисея», сами совершали простые ошибки и не так хорошо атаковали против зоны. Самое главное – это победа. Мы стали играть агрессивней, забили сто очков, что явно выше нашей нормы. С другой стороны, сделали меньше подборов, чем обычно, так что нужно добавлять в этом компоненте.
В связи с перерывом на сборные у нас не было возможности тренироваться в полном составе, успели провести только одну тренировку полной командой. Желание у игроков есть, но нужно добавлять во взаимопонимании. Большое спасибо болельщикам, которые здорово поддерживали нас. Будем готовиться к следующим важным матчам в Еврокубке и улучшать качество игры", — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».
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