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Стив Керр: только что увидел пост Джереми Лина в «Фейсбуке». Это очень мощно

Стив Керр: только что увидел пост Джереми Лина в «Фейсбуке». Это очень мощно
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр отреагировал на слова бывшего игрока команды Джереми Лина о проявлении расизма во время матча Лиги развития.

«Только что увидел пост Джереми Лина в „Фейсбуке“. Это очень мощно. Я аплодирую Джереми за его слова и полностью разделяю его чувства относительно расизма в отношении азиатско-американского сообщества.

Это очень глупо, что многие люди, включая нашего бывшего президента Дональда Трампа, связывают возникновение коронавируса с Китаем. Я в полном шоке. Это не укладывается в моей голове, хотя я в целом не понимаю расизм», — приводит слова Стива Керра ESPN.

Китаец Джереми Лин ранее сообщил, что во время матча Лиги развития, в которой он выступает в настоящее время, его называли «коронавирусом» во время игры.

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