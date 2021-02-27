Стив Керр: только что увидел пост Джереми Лина в «Фейсбуке». Это очень мощно

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр отреагировал на слова бывшего игрока команды Джереми Лина о проявлении расизма во время матча Лиги развития.
«Только что увидел пост Джереми Лина в „Фейсбуке“. Это очень мощно. Я аплодирую Джереми за его слова и полностью разделяю его чувства относительно расизма в отношении азиатско-американского сообщества.
Это очень глупо, что многие люди, включая нашего бывшего президента Дональда Трампа, связывают возникновение коронавируса с Китаем. Я в полном шоке. Это не укладывается в моей голове, хотя я в целом не понимаю расизм», — приводит слова Стива Керра ESPN.
Китаец Джереми Лин ранее сообщил, что во время матча Лиги развития, в которой он выступает в настоящее время, его называли «коронавирусом» во время игры.
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