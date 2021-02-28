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Джимми Батлер отказался от участия в Матче звёзд НБА. Названа причина

Джимми Батлер отказался от участия в Матче звёзд НБА. Названа причина
Баскетбол / НБА 0
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Инсайдер Итан Скольник сообщил, что форвард «Майами» Джимми Батлер был приглашён для участия в Матче звёзд НБА вместо травмированного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, однако он отклонил это приглашение из-за неучастия в матче Бэма Адебайо, его партнёра по команде.

«Если вы спрашивали себя, почему Джимми Батлер не стал участником Матча звёзд НБА, когда выбыл Кевин Дюрант, а место Дюранта получил Домантас Сабонис, то должен сообщить, что лига хотела его включить в состав. Он ответил, что не будет играть без Бэма», — цитирует Скольника Deadspin.

Дюрант пропустил последние 7 матчей «Нетс» из-за растяжения подколенного сухожилия и не вернётся на площадку до Матча всех звёзд, который состоится 7 марта в Атланте. Место Дюранта в составе участников занял центровой «Индиана Пэйсерз» Домантас Сабонис. В стартовом составе вместо Кевина выйдет форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум. Пока неизвестно, будет ли Дюрант присутствовать в Атланте в качестве зрителя.

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