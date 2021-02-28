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Леброн Джеймс во второй раз лаконично ответил на выпад Златана Ибрагимовича

Леброн Джеймс во второй раз лаконично ответил на выпад Златана Ибрагимовича
Баскетбол / НБА 0
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на выпад шведского футболиста «Милана» Златана Ибрагимовича, который раскритиковал баскетболиста за постоянные попытки влиять на политическую жизнь в США.

«Когда ты это поймёшь?» — написал Леброн Джеймс в своём «инстаграме», прикрепив фото с надписью «Я больше чем спортсмен».

Ранее Златан Ибрагимович раскритиковал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. По мнению шведского футболиста, Леброн слишком активно лезет в политику, чего он делать не должен. Ибрагимович заявил, что он против того, чтобы спортсмены лезли в политику.

Ранее Джеймс уже отвечал на выпад Златана, отметив, что он никогда не будет молчать перед лицом социальной несправедливости и проблем на расовой почве. С поддержкой Леброна выступил также турецкий центровой Энес Кантер.

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