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«Автодор» разгромил «Цмоки-Минск» — «+47» — и установил сезонный рекорд результативности

«Автодор» разгромил «Цмоки-Минск» — «+47» — и установил сезонный рекорд результативности
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Автодор» принимал «Цмоки-Минск». Хозяева успешно начали встречу, поведя в счёте после первой четверти с разницей 17 очков — 32:15.

Во второй четверти хозяевам удалось увеличить преимущество до разгромного: 31:11 — по итогам десятиминутки, 63:26 — к большому перерыву на табло. Третий игровой отрезок прошёл в равной борьбе, в которой с разницей в одно очко оказался сильнее «Цмоки-Минск». К заключительной четверти счёт на табло был 84:46.

Заключительная четверть снова осталась за сартовчанами — 29:20 по итогам игрового отрезка. Итоговый счёт встречи — 113:66 в пользу «Автодора».

Самым результативным в составе победителей стал набравший 22 очка Джиан Клавелл. Дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов оформил Шейк Диалло. В составе гостей 15 очков набрал Евгений Белянков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
113 : 66
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Автодор: Клавелл - 22, Михайловский - 18, Диалло - 16, Мэйсон - 14, Старкс - 13, Шакич - 10, Ристич - 9, Минченко - 6, Петенев - 5, Барышев, Квитковских, Широбоков
Цмоки-Минск: Белянков - 15, Близнюк - 14, Тростинецкий - 7, Викентьев - 6, Кук - 6, Клайберн - 5, Дуду - 3, Лейманис - 3, Рогозенко - 3, Пустогвар - 2, Стабровский - 2, Веремеенко
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