«Автодор» разгромил «Цмоки-Минск» — «+47» — и установил сезонный рекорд результативности

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Автодор» принимал «Цмоки-Минск». Хозяева успешно начали встречу, поведя в счёте после первой четверти с разницей 17 очков — 32:15.



Во второй четверти хозяевам удалось увеличить преимущество до разгромного: 31:11 — по итогам десятиминутки, 63:26 — к большому перерыву на табло. Третий игровой отрезок прошёл в равной борьбе, в которой с разницей в одно очко оказался сильнее «Цмоки-Минск». К заключительной четверти счёт на табло был 84:46.



Заключительная четверть снова осталась за сартовчанами — 29:20 по итогам игрового отрезка. Итоговый счёт встречи — 113:66 в пользу «Автодора».



Самым результативным в составе победителей стал набравший 22 очка Джиан Клавелл. Дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов оформил Шейк Диалло. В составе гостей 15 очков набрал Евгений Белянков.