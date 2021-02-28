Жан Табак: игра «Химок» и «Зелёна-Гуры» была похожа на Матч звёзд

Главный тренер «Зелёна-Гуры» Жан Табак прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата с «Химками» (99:94). Специалист остался недоволен действиями подопечных в обороне и серьёзно их раскритиковал.

«Игра была похожа на матч всех звёзд. Обе команды забыли о какой бы то ни было защите, причём с первой до последней минуты. У каждой команды свои причины, но факт остаётся фактом: защиты не было. Не могу сказать, что мне это нравится или что это какой-то повод для гордости, но есть объективные обстоятельства, почему мы сыграли именно так.

Надеюсь, к началу плей-офф новые игроки найдут общий язык с остальной командой и мы сможем сделать из этой группы игроков настоящую команду. Главный положительным момент сегодняшнего матча — победа и наш характер, боевой дух. Мы не сдались и победили», — приводит слова Табака официальный сайт «Химок».