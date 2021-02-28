В «Торонто» не смогли собрать состав на матч с «Чикаго». Игра перенесена

В ночь на 1 марта по московскому времени в регулярном чемпионате НБА должна была состояться встреча между «Торонто Рэпторс» и «Чикаго Буллз». Однако лига приняла решение перенести встречу, сообщает официальный сайт НБА. Причина кроется в том, что команда из Канады не смогла собрать минимально необходимое количество игроков в заявку.

Напомним, что в «Рэпторс» недавно была зафиксирована вспышка коронавируса. Так, на одном из матчей не смог присутствовать главный тренер команды Ник Нёрс и ещё пять его помощников. Ожидалось, что в матче с «Чикаго» командой будет руководить испанский специалист Серджио Скариоло, но в итоге проведение игры стало невозможным.

«Торонто Рэпторс» после 34 матчей регулярного чемпионата занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции.