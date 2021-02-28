Пять контендеров НБА борются за одного игрока
Сразу пять команд готовы включиться в борьбу за опытного форварда «Хьюстон Рокетс» Пи Джей Такера, сообщает Pickandroll.
На него претендуют «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Денвер Наггетс», «Юта Джаз» и «Бруклин Нетс». Интересно, что обе калифорнийские команды и «Юта Джаз» сейчас считаются безусловными фаворитами Запада, в то время как «Денвер» потенциально также может побороться за место в финале плей-офф. «Бруклин» — фаворит Восточной конференции.
Такер в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 29 матчах, набирая в них 4,6 очка, собирая 4,7 подбора и совершая 1,4 передачи.
Всего за карьеру в регулярных чемпионатах он провёл 683 встречи, набирая в них 7,2 очка и собирая 5,8 подбора.
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