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Пять контендеров НБА борются за одного игрока

Пять контендеров НБА борются за одного игрока
Баскетбол / НБА 0

Сразу пять команд готовы включиться в борьбу за опытного форварда «Хьюстон Рокетс» Пи Джей Такера, сообщает Pickandroll.

На него претендуют «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Денвер Наггетс», «Юта Джаз» и «Бруклин Нетс». Интересно, что обе калифорнийские команды и «Юта Джаз» сейчас считаются безусловными фаворитами Запада, в то время как «Денвер» потенциально также может побороться за место в финале плей-офф. «Бруклин» — фаворит Восточной конференции.

Такер в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 29 матчах, набирая в них 4,6 очка, собирая 4,7 подбора и совершая 1,4 передачи.

Всего за карьеру в регулярных чемпионатах он провёл 683 встречи, набирая в них 7,2 очка и собирая 5,8 подбора.

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