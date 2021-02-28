Форвард сборной России Андрей Воронцевич определился с новым клубом. Андрей продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде», сообщает «Спорт-Экспресс». Уже в ближайшее время Воронцевича заявят в Лигу чемпионов ФИБА. Контракт будет рассчитан до завершения нынешнего сезона.
Баскетболист пребывал в статусе свободного агента с самого начала сезона. В межсезонье он покинул ЦСКА, после того как отказался подписывать новое соглашение с понижением зарплаты. Слухи связывали Воронцевича с возможным переходом в «Химки».
Невзирая на статус свободного агента, Воронцевич не оставался без официальных матчей. Главный тренер сборной России Сергей Базаревич привлекал его к играм в квалификации Евробаскета.
Напомним, что Воронцевич большую часть карьеры провёл в ЦСКА. Он является рекордсменом «армейцев» по количеству сыгранных за клуб матчей (696).
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