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«Лейкерс» разгромили «Уорриорз», «Мемфис» обыграл «Хьюстон»

«Лейкерс» разгромили «Уорриорз», «Мемфис» обыграл «Хьюстон»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 117:91.

В составе победителей лучшими на площадке были Леброн Джеймс (19 очков), Маркиф Моррис (13 очков) и Алекс Карузо (13 очков). У «Уорриорз» наиболее заметными в игре были Эрик Пэскелл (18 очков), Стефен Карри (16 очков) и Келли Убре (14 очков).

В другом матче игрового дня «Мемфис Гриззлиз" на выезде разгромил «Хьюстон Рокетс» со счётом 133:84. В составе «Мемфиса» лучшими в матче были Джастис Уинслоу (20 очков), Брэндон Кларк (16 очков и 12 подборов) и Десмонд Бейн (15 очков). У «Хьюстона» наиболее заметными в игре были Джон Уолл (14 очков), Дже'Шон Тэйт (14 очков) и Мейсон Джонс (12 очков).

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Бостон Селтикс» – «Вашингтон Уизардс» (111:110), «Детройт Пистонс» – «Нью-Йорк Никс» (90:109), «Майами Хит» – «Атланта Хоукс» (109:99), «Милуоки Бакс» – «Лос-Анджелес Клипперс» (105:100).

НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2021, понедельник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
84 : 133
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Хьюстон Рокетс: Тэйт - 14, Уолл - 14, Джонс - 12, Нваба - 11, Паттон - 10, Маклемор - 7, Браун - 5, Гордон - 5, Хаус - 5, Такер - 1, Вуд, Куруч, Мартин, Оладипо, Портер, Экзам
Мемфис Гриззлиз: Уинслоу - 20, Кларк - 16, Бейн - 15, Мелтон - 14, Андерсон - 13, Джонс - 13, Дьенг - 12, Брукс - 8, Валанчюнас - 6, Морант - 6, Тиллман - 5, Тийе - 3, Кончар - 2, Аллен, Джексон, Макдермотт, Портер
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2021, понедельник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 91
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 19, Карузо - 13, Моррис - 13, Кузма - 12, Шрёдер - 12, Хортон-Такер - 11, Колдуэлл-Поуп - 9, Марк Газоль - 9, Джонс - 8, Харрелл - 6, Адетокунбо - 2, Кейкок - 2, Маккинни - 1, Дадли, Дэвис, Мэттьюз
Голден Стэйт Уорриорз: Пэскелл - 18, Карри - 16, Убре - 14, Бэйзмор - 9, Уонамэйкер - 9, Тоскано-Андерсон - 7, Грин - 6, Уайзмен - 5, Мюлдер - 3, Уиггинс - 3, Ли - 1, Крисс, Луни, Манньон, Пул, Смайлагич, Томпсон
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