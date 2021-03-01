«Лейкерс» разгромили «Уорриорз», «Мемфис» обыграл «Хьюстон»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 117:91.
В составе победителей лучшими на площадке были Леброн Джеймс (19 очков), Маркиф Моррис (13 очков) и Алекс Карузо (13 очков). У «Уорриорз» наиболее заметными в игре были Эрик Пэскелл (18 очков), Стефен Карри (16 очков) и Келли Убре (14 очков).
В другом матче игрового дня «Мемфис Гриззлиз" на выезде разгромил «Хьюстон Рокетс» со счётом 133:84. В составе «Мемфиса» лучшими в матче были Джастис Уинслоу (20 очков), Брэндон Кларк (16 очков и 12 подборов) и Десмонд Бейн (15 очков). У «Хьюстона» наиболее заметными в игре были Джон Уолл (14 очков), Дже'Шон Тэйт (14 очков) и Мейсон Джонс (12 очков).
Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Бостон Селтикс» – «Вашингтон Уизардс» (111:110), «Детройт Пистонс» – «Нью-Йорк Никс» (90:109), «Майами Хит» – «Атланта Хоукс» (109:99), «Милуоки Бакс» – «Лос-Анджелес Клипперс» (105:100).
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