Яннис Адетокунбо установил уникальный рекорд в истории НБА

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо установил новое уникальное достижение в истории НБА. Он стал первым игроком со времён слияния АБА и НБА, который в среднем набирает не менее 30 очков / 12 подборов / 6 передач в игре в течение календарного месяца (но не менее пяти матчей). Он достиг таких показателей уже дважды в карьере.

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки» встречался с «Лос-Анджелес Клипперс». Игра прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 105:100.

Самым результативным в составе победителей стал Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 14 подборов. «Милуоки» одержал пятую победу подряд. «Клипперс» потерпели второе поражение за последние три матча.

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