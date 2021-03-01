Леброн Джеймс отреагировал на публикацию редких фото из молодости

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на публикацию редких фотографий из его молодости. Фото 17-летнего Джеймса были опубликованы в «твиттере» Timeless Sports.

«Юный король», — написал Леброн Джеймс в своём «твиттере».



Ранее Леброн Джеймс провёл 1300-й матч в регулярных чемпионатах НБА. Он стал 23-м баскетболистом в истории лиги, который достиг этой отметки.



Юбилейным для Джеймса стал матч регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась со счётом 117:91 в пользу калифорнийцев. Джеймс набрал 19 очков, сделал 6 подборов, 4 передачи и 2 перехвата за 24,5 минуты, проведённые на площадке.



«Лейкерс», являющиеся действующими чемпионами НБА, проиграли пять матчей из шести после того, как с травмой икроножной мышцы выбыл Энтони Дэвис. Тем не менее, два последних матча калифорнийцы сумели выиграть.