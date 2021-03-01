Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн Джеймс отреагировал на публикацию редких фото из молодости

Леброн Джеймс отреагировал на публикацию редких фото из молодости
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на публикацию редких фотографий из его молодости. Фото 17-летнего Джеймса были опубликованы в «твиттере» Timeless Sports.

«Юный король», — написал Леброн Джеймс в своём «твиттере».

Ранее Леброн Джеймс провёл 1300-й матч в регулярных чемпионатах НБА. Он стал 23-м баскетболистом в истории лиги, который достиг этой отметки.

Юбилейным для Джеймса стал матч регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась со счётом 117:91 в пользу калифорнийцев. Джеймс набрал 19 очков, сделал 6 подборов, 4 передачи и 2 перехвата за 24,5 минуты, проведённые на площадке.

«Лейкерс», являющиеся действующими чемпионами НБА, проиграли пять матчей из шести после того, как с травмой икроножной мышцы выбыл Энтони Дэвис. Тем не менее, два последних матча калифорнийцы сумели выиграть.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021