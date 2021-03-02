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«Бруклин» благодаря трипл-даблу Хардена одолел «Спёрс», «Юта» проиграла «Пеликанс»

«Бруклин» благодаря трипл-даблу Хардена одолел «Спёрс», «Юта» проиграла «Пеликанс»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на выезде в овертайме обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 124:113.

В составе победителей лучшими на площадке были оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (30 очков, 14 подборов и 15 передач), Кайри Ирвинг (27 очков) и Брюс Браун (23 очка). У «Спёрс» наиболее результативными в матче были Демар Дерозан (22 очка и 11 передач), Деджанте Мюррей (19 очков) и Лонни Уокер (19 очков).

В другом матче игрового дня «Нью-Орлеан Пеликанс» дома обыграл «Юту Джаз» со счётом 129:124. В составе «Пеликанс» лучшими в игре были Зайон Уильямсон (26 очков и 10 подборов), Брэндон Ингрэм (26 очков) и Лонзо Болл (23 очка). У «Джаз» наиболее заметными в матче стали Боян Богданович (31 очко), Руди Гобер (22 очка) и Донован Митчелл (21 очко).

Также в НБА прошли ещё три матча: «Орландо Мэджик» – «Даллас Маверикс» (124:130), «Филадельфия Сиксерс» – «Индиана Пэйсерс» (130:114), «Чикаго Буллз» – «Денвер Наггетс» (112:118).

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2021, вторник. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
113 : 124
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 22, Мюррей - 19, Уокер - 19, Миллз - 14, Пёлтль - 14, Лайлз - 10, Саманич - 8, Бэйтс-Диоп - 5, Олдридж - 2, Васселл, Гэй, Джонс, Джонсон, Ойбанкс, Уайт, Уэзерспун
Бруклин Нетс: Харден - 30, Ирвинг - 27, Браун - 23, Клэкстон - 17, Харрис - 9, Джордан - 8, Шамет - 7, Джонсон - 3, Грин, Динвидди, Дюрант, Кук, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри, Роберсон, Шамперт
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2021, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
129 : 124
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 26, Уильямсон - 26, Болл - 23, Редик - 17, Харт - 13, Бледсо - 11, Эрнангомес - 8, Адамс - 5, Александер-Уолкер, Габриэль, Льюис, Магней, Маршалл, Мелли, Торнвелл, Хэйс
Юта Джаз: Богданович - 31, Гобер - 22, Митчелл - 21, Кларксон - 20, Конли - 10, Ньянг - 8, О'Нил - 8, Фэйворс - 4, Азубуике, Брэнтли, Инглс, Морган, Они, Форрест, Хьюз
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