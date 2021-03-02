«Бруклин» благодаря трипл-даблу Хардена одолел «Спёрс», «Юта» проиграла «Пеликанс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на выезде в овертайме обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 124:113.

В составе победителей лучшими на площадке были оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (30 очков, 14 подборов и 15 передач), Кайри Ирвинг (27 очков) и Брюс Браун (23 очка). У «Спёрс» наиболее результативными в матче были Демар Дерозан (22 очка и 11 передач), Деджанте Мюррей (19 очков) и Лонни Уокер (19 очков).

В другом матче игрового дня «Нью-Орлеан Пеликанс» дома обыграл «Юту Джаз» со счётом 129:124. В составе «Пеликанс» лучшими в игре были Зайон Уильямсон (26 очков и 10 подборов), Брэндон Ингрэм (26 очков) и Лонзо Болл (23 очка). У «Джаз» наиболее заметными в матче стали Боян Богданович (31 очко), Руди Гобер (22 очка) и Донован Митчелл (21 очко).

Также в НБА прошли ещё три матча: «Орландо Мэджик» – «Даллас Маверикс» (124:130), «Филадельфия Сиксерс» – «Индиана Пэйсерс» (130:114), «Чикаго Буллз» – «Денвер Наггетс» (112:118).