Андрей Мальцев: приятно обыграть королевский клуб!

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал неожиданную победу своей команды в матче регулярного чемпионата с «Реалом», подчеркнув, что, невзирая на успех, подопечные не выполнили установку на игру на 100%.

«Приятно обыграть королевский клуб! Ребята собрались и практически выполнили установку на игру, процентов на 70. Думаю, если бы мы сыграли более дисциплинировано, то могли бы выиграть чуть-чуть больше. Если взять статистику, то можно увидеть, что мы сделали 22 передачи и 18 перехватов, что больше, чем у сыгранного «Реала».

Это говорит о том, что мы играли все вместе и в защите, и в нападении. Конечно, всегда хочется лучшего, особенно в плане процента трёхочковых попаданий, но, в целом, я доволен победой и той дорогой, который мы идём. Она показывает, что есть результат. Надеюсь, дальше будет только лучше. Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые пришли на матч. Надеюсь, со временем зрителей на трибунах будет больше», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».