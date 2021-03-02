Президент ЦСКА объяснил, почему клуб всегда на вершине, в отличие от других грандов Европы
Президент ЦСКА Андрей Ватутин объяснил, почему «армейцы» всегда входят в число претендентов на победу в Евролиге, в то время как некоторые топ-клубы периодически переживают взлёты и падения.
«У нас есть профессиональная работа во всех сферах и мы обладаем психологией победителя. Поверьте мне, в Европе, как и в России, всегда были клубы, которые превосходили ЦСКА по бюджету и зарплатам. Но мало кто может сравниться с нами в стремлении побеждать. Не каждый баскетболист способен выступать на высочайшем уровне под сильным прессингом.
Да, выходя в «Финал четырёх» мы не всегда побеждаем. Но «Финал четырёх» это всё же лотерея. Бывают дни, когда ваши лидеры не показывают лучший баскетбол", — приводит слова Israelhayom.
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