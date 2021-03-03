«Это возможно лишь в России». Ролик с борцами-баскетболистами собрал миллионы просмотров

Известные мировые СМИ обратили внимание на регбол — баскетбол с элементами борьбы. 2 марта видео игры в регбол было опубликовало в социальных сетях «Твиттер» и «Инстаграм». Ролик стал вирусным, собрав миллионы просмотров.

Видео борцов-баскетболистов

«Несколько аккаунтов в «Твиттере», специализирующихся на баскетболе, среди которых выделяется HoopsHype, распространили это небольшое видео «регбола» — вида спорта, в котором две команды пять на пять борются с основной целью — забивать мяч в кольцо, избежав захвата соперником», — отмечает Marca.

«Этот вид баскетбола с элементами борьбы существует уже более 20 лет. Первый чемпионат был проведен в Санкт-Петербурге в 2001 году, но в Европе данный вид спорта совсем неизвестен. Сегодня этот ролик стал вирусным после публикации в «Твиттере». Недостаточно слов, чтобы описать это. Увлекательное и отчасти безумное сочетание двух достойных видов спорта. Нельзя отрицать, что регбол привлекает», — пишет Mundo Deportivo.

«Один из самых известных поклонников регбола — боец ​​UFC, чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, который завершил карьеру. Боец из Дагестана включил его в свои тренировки. Дело в том, что регбол очень даже годится для физической подготовки. Хабиб остался непобеждённым за время выступления в UFC», — пишет испанский сайт Diario Sur.

«Чёрт возьми! Русские изобрели новый вид спорта!» — отмечает голландское издание Sportnieuws.nl.

«Это возможно лишь в России. Вид баскетбола, который я только что для себя открыл», — пишет «твиттер» JCV.

Регбол — командная игра с элементами борьбы, баскетбола и регби. Играют в него на баскетбольной площадке. Цель игры — поразить мячом кольцо команды соперника. В отличие от баскетбола, отсутствуют такие понятия, как дриблинг и штрафные броски. Разрешается жёсткая силовая борьба. Регбол был зарегистрирован как самостоятельный вид спорта в 2003 году.