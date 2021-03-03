«Клипперс» уступили «Баффало», «Мемфис» обыграл «Вашингтон»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей со счётом 125:111.
В составе победителей самым результативным стал Джа Морант, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 10 передач. Де'Энтони Мелтон и Диллон Брукс набрали по 20 очков. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 11 очков и 16 подборов.
За «Вашингтон» дабл-дабл оформил Расселл Уэстбрук, набрав 23 очка и сделав 15 передач. Брэдли Бил набрал 23 очка.
В другом матче регулярного чемпионата «Атланта Хоукс» обыграл «Майами Хит» со счётом 94:80, а «Лос-Анджелес Клипперс» уступил «Бостон Селтикс» со счётом 117:112.
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2021, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
111 : 125
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Вашингтон Уизардс: Бил - 23, Уэстбрук - 23, Лопес - 14, Дав. Бертанс - 11, Авдия - 10, Вагнер - 7, Нето - 7, Хатимура - 7, Мэтьюз - 5, Лень - 4, Бонга, Брайант, Браун, Гилл, Робинсон, Смит, Уинстон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 35, Брукс - 20, Мелтон - 20, Кларк - 14, Валанчюнас - 11, Бейн - 10, Уинслоу - 10, Тиллман - 3, Джонс - 2, Аллен, Андерсон, Джексон, Дьенг, Кончар, Макдермотт, Портер, Тийе
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2021, среда. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
80 : 94
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Горан Драгич - 14, Робинсон - 14, Адебайо - 11, Винсент - 9, Хироу - 9, Олиник - 7, Нанн - 6, Страс - 6, Ачиува - 2, Игуодала - 2, Батлер, Брэдли, Леонард, Окпала, Сильва, Харклесс, Хаслем
Атланта Хоукс: Янг - 18, Коллинс - 17, Хаертер - 16, Снелл - 11, Капела - 10, Галлинари - 8, Оконгву - 6, Богданович - 5, Рондо - 3, Гудвин, Данн, Мэйс, Найт, Реддиш, Фернанду, Хантер, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2021, среда. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
117 : 112
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Уокер - 25, Браун - 18, Притчард - 14, Тейтум - 14, Томпсон - 13, Уильямс - 13, Тайс - 9, Оджелей - 6, Тиг - 5, Грин, Лэнгфорд, Несмит, Смарт, Уильямс, Уотерс, Фалль, Эдвардс
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 32, Джексон - 25, Л. Уильямс - 12, Батюм - 10, Моррис - 10, Беверли - 8, Зубац - 8, Ибака - 7, Кабенгеле, Кеннард, Коффи, Леонард, Мэнн, Отуру, Паттерсон, Скрабб
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