Димитрис Итудис назвал единственное сожаление после победы ЦСКА над «Маккаби»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвёл итог матча регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» (84:80).

«Понятно, хотел бы поздравить команду с очередной выездной победой. Мы диктовали темп игры на протяжении трех четвертей, и в третьей вели с двузначной разницей. При том, что мы можем найти много общего с встречей в Афинах против «Олимпиакоса», сегодня матч был абсолютно другим. У нас двигался мяч, мы находили открытые броски, касания под щитом.

Единственное, о чем жалею, что в «маленьком» сочетании нам не хватало мотивации идти под чужой щит, потому что с бросками все было нормально. Сейчас, в данный момент, для нас важно при наличии возвращающихся после травм игроков и с добавлением новичков продолжать брать победы. Теперь нам предстоит очередная выездная встреча в Турции. Удачи «Маккаби»!, — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.