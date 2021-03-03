Димитрис Итудис назвал единственное сожаление после победы ЦСКА над «Маккаби»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвёл итог матча регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» (84:80).
«Понятно, хотел бы поздравить команду с очередной выездной победой. Мы диктовали темп игры на протяжении трех четвертей, и в третьей вели с двузначной разницей. При том, что мы можем найти много общего с встречей в Афинах против «Олимпиакоса», сегодня матч был абсолютно другим. У нас двигался мяч, мы находили открытые броски, касания под щитом.
Единственное, о чем жалею, что в «маленьком» сочетании нам не хватало мотивации идти под чужой щит, потому что с бросками все было нормально. Сейчас, в данный момент, для нас важно при наличии возвращающихся после травм игроков и с добавлением новичков продолжать брать победы. Теперь нам предстоит очередная выездная встреча в Турции. Удачи «Маккаби»!, — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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