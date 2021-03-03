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Андрей Воронцевич перешёл в «Нижний Новгород»

Андрей Воронцевич перешёл в «Нижний Новгород»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Пресс-служба «Нижнего Новгорода» объявила о подписании контракта с форвардом сборной России Андреем Воронцевичем. О подписании контракта с Воронцевичем было объявлено в прямом эфире клуба в «Инстаграме».

Ранее гендиректор «Нижнего Новгорода» Сергей Панов признал, что клуб ведёт переговоры с Воронцевичем. При этом Панов подчёркивал, что пока говорить о переходе форварда ещё рано.

Баскетболист пребывал в статусе свободного агента с самого начала сезона. В межсезонье он покинул ЦСКА после того, как отказался подписывать новое соглашение с понижением зарплаты. Слухи связывали Воронцевича с возможным переходом в «Химки».

Невзирая на статус свободного агента, Воронцевич не оставался без официальных матчей. Главный тренер сборной России Сергей Базаревич привлекал его к играм в квалификации Евробаскета.

Напомним, что Воронцевич большую часть карьеры провёл в ЦСКА. Он является рекордсменом «армейцев» по количеству сыгранных за клуб матчей (696).

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