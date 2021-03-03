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Пашутин назвал игрока «Локо», который отдаёт передачи, как Мэджик и Арвидас Сабонис

Пашутин назвал игрока «Локо», который отдаёт передачи, как Мэджик и Арвидас Сабонис
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин сравнил защитника Мантаса Калниетиса с Мэджиком Донсоном и Арвидасом Сабонисом в умении делать ассисты.

«Передачи для меня всегда стоят на первом месте, потому что я сам был разыгрывающим. Тренер всегда мне говорил: «Передача — это твоя мысль». Если человек умеет отдавать передачи, как Мэджик Джонсон, как Арвидас Сабонис, как сейчас Мантас у нас отдает, это значит, что он чувствует игру подсознательно, в подкорке», — рассказал Пашутин в интервью тележурналу «Вид Сверху».

Мантас Калниетис играет за «Локомотив» с 2019 года. В октябре 2020-го он установил рекорд сезона Единой лиги ВТБ по передачам за матч — 17. На данный момент Калниетис лидирует в списке лучших ассистентов турнира.

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