Клуб НБА выдал худший процент побед в истории спорта США

Накануне в НБА состоялся матч регулярного чемпионата, в котором встречались «Миннесота Тимбервулвз» и «Финикс Санз». Встреча завершилась победой «Финикса» со счётом 118:99.



Это поражение стало для «Миннесоты» 1524-м в истории. Всего на счету «Миннесоты» 2511 матчей. Таким образом, в настоящий момент процент побед «Тимбервулвз» составляет 39,307%. Это является зудшим показателем среди всех действующих клубов в основных американских видах спорта (НБА, НХЛ, MLB и НФЛ). Ранее худший процент побед был у выступающей в НФЛ «Тампы-Бэй» — 39,321%. При этом, стоит отметить, что «Тампа-Бэй» дважды становилась обладателем Супербоула, в то время, как «Миннесота» за 32 года существования выиграла лишь две серии в плей-офф НБА.



Начиная с 2005 года у «Тимбервулвз» лишь однажды (в сезоне-2017/2018) был положительный баланс побед и поражений по итогам регулярного чемпионата.