Пашутин: у нас отличная команда, есть шансы на выход в четвертьфинал и мы их используем!

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился мнением после матча топ-16 Еврокубка с «Леваллуа Метрополитан 92» (83:61).

«Это был очень важный матч для нас. Мы понимали, что эта игра имеет огромное значение, были сфокусированы на максимум. Смогли победить, хочу поздравить команду и всех болельщиков. Максимально сплотились и выполнили задачу на матча. Нам нужно было показать хорошую защиту, сдержать снайперов соперника, особенно Мишинё, который в первой игре против нас набрал много очков и стал главным творцом победы «Метрополитан 92». Поставили задачу перед игроками сдержать этого парня, а также остановить центрового Чикоко. Дрю Гордон и Реджи Линч сделали всё, что от них требовалось, по игре в трехсекундной зоне. Мы смогли ограничить снайперов соперника на периметре.

Заставили играть «Метрополитан 92» в условиях максимально контакта, что сыграло в нашу пользу. Пропустили всего 61 очко и я думаю, что это наша лучшая защита в сезоне. В нападении играли грамотно, двигали мяч, сделали 25 передач сегодня. Действовали сегодня без эгоизма, не перебарщивали с индивидуальной игрой, играли как команда. Эта игра даст нам уверенность, которая поможет сплотить команду перед важнейшим матчем против «Тренто», который мы должны выиграть любой ценой. Если мы будем играть спокойно и выложимся на максимум, то сможем выйти в следующий раунд, что является нашей целью. У нас отличная команда, есть шансы на выход в четвертьфинал и мы их используем!», — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».