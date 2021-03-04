Дрю Гордон – MVP Единой лиги ВТБ в феврале

Центровой «Локомотива-Кубань» Дрю Гордон признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам февраля, сообщает официальный сайт турнира.
В феврале Гордон набирал в среднем 18 очков, 7 подборов и 2 передачи. Средняя эффективность составила 20 баллов за игру, точность с игры 70%. «Локомотив-Кубань» выиграл оба февральских матча против «Химок» и «Енисея» и занимает 4-е место в турнирной таблице с результатом 11-6.
«Благодарю Лигу ВТБ за приз MVP февраля – это большая честь для меня. Наша команда усиленно работает над тем, чтобы становиться лучше с каждым матчем, и тяжелый труд окупается. Хочу также поблагодарить тренерский штаб за доверие, они помогают нам улучшать игру и полностью отдаются работе. Я очень рад получить такую награду, но работа не останавливается, продолжаем движение в верном направлении!» – заявил Гордон.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
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