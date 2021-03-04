Энес Кантер сделал новый выпад против Златана Ибрагимовича

Центровой «Портленд Трэил Блэйзерс» Энес Кантер прокомментировал слова форварда «Милана» Златана Ибрагимовича. Ранее шведский бомбардир сказал, что ему не нравится стремление звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса лезть в политику. По словам Ибрагимовича, спортсмены объединяют мир, а политики — разделяют.
«Нет, мир разделяют диктаторы и авторитетные правители. А спортсмены высказываются не ради внимания или развлечения, а для того, чтобы обратить внимание на проблему и привлечь режимы к ответу. Если ты высокомерен и не испытываешь сочувствия, заботишься только о себе, то можешь говорить людям, чтобы они не боролись на справедливость», — написал Кантер в своём «твиттере».
«Спортсмены должны быть спортсменами, а политики должны оставаться политиками. Расизм и политика — это разные вещи. Мы, спортсмены, объединяем мир, а политики его разделяют. Мы не занимаемся другими вещами, потому что у нас это плохо получается, иначе я был бы в политике. Таково моё сообщение», — сказал ранее Ибрагимович.
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