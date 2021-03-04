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Энес Кантер сделал новый выпад против Златана Ибрагимовича

Энес Кантер сделал новый выпад против Златана Ибрагимовича
Баскетбол / НБА 0
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Центровой «Портленд Трэил Блэйзерс» Энес Кантер прокомментировал слова форварда «Милана» Златана Ибрагимовича. Ранее шведский бомбардир сказал, что ему не нравится стремление звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса лезть в политику. По словам Ибрагимовича, спортсмены объединяют мир, а политики — разделяют.

«Нет, мир разделяют диктаторы и авторитетные правители. А спортсмены высказываются не ради внимания или развлечения, а для того, чтобы обратить внимание на проблему и привлечь режимы к ответу. Если ты высокомерен и не испытываешь сочувствия, заботишься только о себе, то можешь говорить людям, чтобы они не боролись на справедливость», — написал Кантер в своём «твиттере».

«Спортсмены должны быть спортсменами, а политики должны оставаться политиками. Расизм и политика — это разные вещи. Мы, спортсмены, объединяем мир, а политики его разделяют. Мы не занимаемся другими вещами, потому что у нас это плохо получается, иначе я был бы в политике. Таково моё сообщение», — сказал ранее Ибрагимович.

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