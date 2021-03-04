«Атланта» совершила удивительный камбэк, вероятность которого составляла 0,43%
«Атланта Хоукс» одержала победу в очередном матче регулярного чемпионата НБА. «Ястребы» совершили впечатляющий камбэк в матче с «Орландо Мэджик». Встреча завершилась со счётом 115:112.
При этом менее чем за шесть минут до конца «Орландо» вёл в счёте 106:90. Как сообщает ESPN Stats & Info вероятность победы «Атланты» в тот момент составляла всего 0,43% — команды побеждали при отставании 15 и более очков всего в одном случае из 233. В последние шесть минут матча «Атланта» набрала 25 очков. «Ястребы» в этом отрезке реализовали семь трёхочковых бросков.
«Атланта» одержала вторую победу подряд. «Ястребы» занимают 11-е место в турнирной таблице, претендуя на путёвку в плей-офф. В 36 матчах сезона «Атланта» одержала 16 побед.
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