Хавьер Паскуаль объяснил поражение «Зенита» в матче с «Реалом»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом», объяснив причину неудачи.

«Поздравляем «Реал» с победой. Сегодня был такой матч, когда обе команды могли выиграть. К сожалению, на старте игры мы были неэффективны, а «Реал» хорошо использовал свои возможности. К тому же, в последней четверти они пробили 9 штрафных, это стало одним из ключевых моментов в матче. Мы, в свою очередь, в начале последней четверти допустили глупые фолы.

В нападении мы могли бы забросить больше, были моменты для этого. Сейчас мы должны поздравить «Реал» с победой, но повторюсь, этот матч могли выиграть обе команды. Конечно, Тавареш — ключевой игрок мадридского клуба, мы старались играть против него настолько хорошо, насколько это возможно. Я доволен игрой Тарика Блэка сегодня, доволен всеми своими игроками. Все они играют на пределе своих возможностей, поэтому мы и проводим такой хороший сезон», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».