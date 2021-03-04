Димитрис Итудис отреагировал на крупнейшее поражение ЦСКА в истории Евролиги

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отреагировал на крупнейшее поражение своей команды в истории Евролиги, которое «армейцы» потерпели в выездной встрече с «Анадолу Эфес» (70:100).

«Мои поздравления «Эфесу». Они были гораздо лучшей командой и заслужили победу. Во второй половине мы немного навязали борьбу. Очевидно, этого было недостаточно. Понятно, что «Анадолу Эфес» хотел отыграться за московское поражение с разницей в 35 очков. По крайней мере, мы не проиграли так, если это хоть что-то.

Как тренер всю ответственность за результат беру на себя. Мы станем только лучше. Если смотреть на это более спокойно, то в выездном турне мы завоевали две победы. Конечно, мы не должны были проигрывать так. Это крупнейшее поражение с тех пор, как я возглавляю ЦСКА. Но, как я уже сказал, это лишь мотивирует нас и даст ещё одну причину для того чтобы мы ежедневно прогрессировали», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.