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Леброн Джеймс объяснил, почему игроки лидера НБА ушли последними на драфте Матча звёзд

Леброн Джеймс объяснил, почему игроки лидера НБА ушли последними на драфте Матча звёзд
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал выбор игроков на Матч звёзд. Ранее капитаны команд Джеймс и Кевин Дюрант провели драфт. Во время драфта они определились с составами. Игроки «Юта Джаз» Донован Митчелл и Руди Гобер были выбраны последними, несмотря на то, что клуб лидирует в чемпионате.

Драфт проходил в эфире TNT. Ведущие шоу удивились, что Джеймс и Дюрант выбрали представителей «Юты» последними.

«У нас нет ничего против «Юты», никто к ним плохо не относится. Но поймите кое-что. Даже если брать видеоигры, в которые мы играли в детстве, мы никогда не брали «Юту». Хоть там были Карл Мэлоун и Джон Стоктон, мы никогда не выбирали этих парней. Вот и всё», — цитирует Джеймса ESPN.

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