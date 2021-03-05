Леброн Джеймс объяснил, почему игроки лидера НБА ушли последними на драфте Матча звёзд
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал выбор игроков на Матч звёзд. Ранее капитаны команд Джеймс и Кевин Дюрант провели драфт. Во время драфта они определились с составами. Игроки «Юта Джаз» Донован Митчелл и Руди Гобер были выбраны последними, несмотря на то, что клуб лидирует в чемпионате.
Драфт проходил в эфире TNT. Ведущие шоу удивились, что Джеймс и Дюрант выбрали представителей «Юты» последними.
«У нас нет ничего против «Юты», никто к ним плохо не относится. Но поймите кое-что. Даже если брать видеоигры, в которые мы играли в детстве, мы никогда не брали «Юту». Хоть там были Карл Мэлоун и Джон Стоктон, мы никогда не выбирали этих парней. Вот и всё», — цитирует Джеймса ESPN.
Рекомендуем вам
- 5 марта 2021
-
10:14
-
10:07
-
09:09
-
08:56
-
08:20
-
07:28
-
01:04
-
00:59
- 4 марта 2021
-
23:52
-
23:10
-
22:44
-
22:21
-
21:53
-
20:48
-
20:03
-
18:48
-
18:01
-
17:55
-
16:36
-
16:00
-
15:06
-
13:49
-
13:39
-
12:22
-
12:00
-
11:26
-
10:39
-
10:33
-
10:24
-
09:38
-
09:36
-
09:28
-
08:41
-
06:32
-
03:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам