Леброн Джеймс — о Баркли и О'Ниле: они сидят в своем шоу и набрасывают

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о работе телеэкспертов, бывших звёзд НБА Чарльза Баркли и Шакила О’Нила. Они ведут шоу Inside the NBA. Во время шоу Баркли и О’Нил частенько жёстко критикуют нынешних игроков.

Джеймс предположил, что Баркли и О’Нил нарочно провоцируют фанатов. При этом Леброн подчеркнул, что уважительно относится к их работе.

«Они сидят в своём шоу и набрасывают. Говорят то, что хотят. Можно уважать это или нет. Но они не отступают. Особенно Чак. Впрочем, я уважаю, что они делают. Они стараются и вкладываются в свою работу», — цитирует Джеймса Clutch Points.

Примечательно, что Леброн является одним из самых критикуемых игроков со стороны телеэкспертов.