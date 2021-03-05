Леброн Джеймс — о Баркли и О'Ниле: они сидят в своем шоу и набрасывают
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о работе телеэкспертов, бывших звёзд НБА Чарльза Баркли и Шакила О’Нила. Они ведут шоу Inside the NBA. Во время шоу Баркли и О’Нил частенько жёстко критикуют нынешних игроков.
Джеймс предположил, что Баркли и О’Нил нарочно провоцируют фанатов. При этом Леброн подчеркнул, что уважительно относится к их работе.
«Они сидят в своём шоу и набрасывают. Говорят то, что хотят. Можно уважать это или нет. Но они не отступают. Особенно Чак. Впрочем, я уважаю, что они делают. Они стараются и вкладываются в свою работу», — цитирует Джеймса Clutch Points.
Примечательно, что Леброн является одним из самых критикуемых игроков со стороны телеэкспертов.
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