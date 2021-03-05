Отказавшийся переходить в ЦСКА Экпе Юдо определился с новым клубом

Бывший центровой «Фенербахче», баскетболист сборной Нигерии Экпе Юдо определился с новым клубом. 33-летний игрок продолжит карьеру в Китае в клубе «Пекин». Более того, Юдо уже дебютировал за новую команду в матче чемпионата страны, сообщает Sportando.
В феврале 2021 года сообщалось, что ЦСКА вёл переговоры с Юдо. По данным инсайдера Маттео Андреани, ЦСКА провёл предварительные переговоры, но Экпе решил остаться в США по личным приичинам.
MVP «Финала четырёх» Евролиги в 2017 году в составе «Фенербахче» находился в статусе свободного агента. ЦСКА рассматривал Юдо в качестве потенциальной замены центровому Николе Милутинову. Милутинов пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы плеча — сербский «большой» травмировался во время матча 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (66:69).
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