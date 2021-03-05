В ЦСКА назвали место, куда команда может переехать играть в следующем сезоне

Московский баскетбольный клуб ЦСКА после завершения сезона-2020/2021 может переехать в «Баскет-холл» в Крылатском, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе «армейцев» Николая Цынкевича.



В начале 2021 года стало известно, что Министерство обороны РФ проведёт масштабную реконструкцию и модернизацию объектов ЦСКА. В связи с этим баскетбольный клуб в июне должен будет покинуть УСК ЦСКА имени А. Я. Гомельского, где команда проводит домашние матчи Единой лиги ВТБ. В Евролиге ЦСКА играет в «Мегаспорте». ЦСКА является самым титулованным баскетбольным клубом России. Команда 24 раза становилась чемпионом России, 10 раз — победителем Единой лиги ВТБ, четырежды выигрывала Евролигу.



«Вариант с переездом в Крылатское рассматривается, но решение ещё не принято. Рассматривается несколько вариантов, Крылатское — один из них. Когда решение будет принято, сказать не могу. Для нас сейчас важно не столько место, где мы будем играть, сколько место, где будут тренироваться и восстанавливаться основная и две молодёжные команды, где будут работать офис клуба и магазин, где будет размещён музей и прочая клубная инфраструктура. Какие арены рассматриваются? Что у нас есть в Москве — мы всё рассматриваем. Срок переезда — пока у нас не будет решён вопрос с постоянным залом, поскольку УСК ЦСКА мы теряем этим летом. Когда у нас будет понимание, где мы будем размещаться на постоянной основе, тогда и решится вопрос», — сказал пресс-атташе ЦСКА.