«Детройт» отчислил Блэйка Гриффина. Названы претенденты и фаворит на его подписание

Руководство «Детройт Пистонс» договорилось с форвардом Блэйком Гриффином о выкупе контракта. В скором времени он будет отчислен из команды и получит статус неограниченно свободного агента, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. За этот и следующий сезон американец должен был заработать $ 75 млн.

Отметим, что на опытного баскетболиста и многократного участника Матча всех звёзд претендует несколько клубов. Гриффин был выведен из состава «Пистонс» почти три недели назад. С тех пор руководство мичиганцев пыталось договориться об обмене баскетболиста или выкупе контракта. В нынешнем сезоне Блэйк принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 12,3 очка, собирая 5,2 подбора и совершая 3,9 передачи.

«Бруклин», «Голден Стэйт», «Майами» и «Портленд» – главные претенденты на Гриффина. Претендующие на Гриффина клубы ожидают, что Блэйк остановит свой выбор на «Бруклине»