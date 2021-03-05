«Химки» проиграли «Альбе» в Евролиге

В Мытищах завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали берлинскую «Альбу».
Подопечные Мальцева неплохо начали встречу. После первой четверти они вели с преимуществом в пять очков — 25:20. К большому перерыву счёт был 47:41 в пользу хозяев. Но во второй половине команда из Германии прибавила. Уже к концу третьей четверти берлинцы лидировали — 68:67. В заключительные десять минут матча «Альба» совершила ещё один впечатляющий рывок, благодаря чему одержала победу с крупным счётом — 100:81.
Самым результативным в составе победителей стал Маркус Эрикссон, набравший 36 очков и реализовавший 10 бросков из-за дуги. У «Химок» 29 очков набрал Джордан Мики. Дабл-дабл из 15 очков и 12 передач оформил Алексей Швед.
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