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«Химки» проиграли «Альбе» в Евролиге

«Химки» проиграли «Альбе» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

В Мытищах завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали берлинскую «Альбу».

Подопечные Мальцева неплохо начали встречу. После первой четверти они вели с преимуществом в пять очков — 25:20. К большому перерыву счёт был 47:41 в пользу хозяев. Но во второй половине команда из Германии прибавила. Уже к концу третьей четверти берлинцы лидировали — 68:67. В заключительные десять минут матча «Альба» совершила ещё один впечатляющий рывок, благодаря чему одержала победу с крупным счётом — 100:81.

Самым результативным в составе победителей стал Маркус Эрикссон, набравший 36 очков и реализовавший 10 бросков из-за дуги. У «Химок» 29 очков набрал Джордан Мики. Дабл-дабл из 15 очков и 12 передач оформил Алексей Швед.

Евролига. Регулярный чемпионат. 27-й тур
05 марта 2021, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
81 : 100
Альба
Берлин, Германия
Химки: Мики - 29, Швед - 15, Макколум - 12, Карасёв - 7, Моня - 6, Валиев - 4, Вяльцев - 3, Понкрашов - 3, Зайцев - 2, Шарапов
Альба: Эрикссон - 36, Сикма - 18, Фонтеккио - 18, Ламмерс - 11, Сива - 11, Тиман - 4, Шнайдер - 2, Гиффей, Делов, Ло, Маттиссек, Никич
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