«Барселона» победила «Басконию», «Фенербахче» сломил АСВЕЛ, «Милан» дожал «Жальгирис»

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В Евролиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В центральном матче дня «Барселона» на домашней арене уверенно обыграла «Басконию» — 71:57. При этом в первой четверти каталонцы позволили набрать соперникам только 4 очка.

Лучшим в составе победителей стал Никола Миротич, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. У «Басконии» отличился Юссуфа Фалль, набравший 12 баллов.

В ещё одном матче дня «Милан» на выезде обыграл «Жальгирис» — 69:64. Лучшим в составе итальянской команды стал Шейвон Шилдс, набравший 23 очка, у каунассцев отличился Марюс Григонис, записавший в актив 17 баллов.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

В Лионе прошла упорная встреча между АСВЕЛом и «Фенербахче». Стамбульцы в заключительной четверти дожали хозяев, оформив победу со счётом 90:86. Лучшим в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 24 очка. Кроме того, «Олимпиакос» дома обыграл «Црвену Звезду» — 94:79 (30:19, 23:29, 22:19, 19:12).