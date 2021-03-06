«Барселона» победила «Басконию», «Фенербахче» сломил АСВЕЛ, «Милан» дожал «Жальгирис»

В Евролиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В центральном матче дня «Барселона» на домашней арене уверенно обыграла «Басконию» — 71:57. При этом в первой четверти каталонцы позволили набрать соперникам только 4 очка.
Лучшим в составе победителей стал Никола Миротич, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. У «Басконии» отличился Юссуфа Фалль, набравший 12 баллов.
В ещё одном матче дня «Милан» на выезде обыграл «Жальгирис» — 69:64. Лучшим в составе итальянской команды стал Шейвон Шилдс, набравший 23 очка, у каунассцев отличился Марюс Григонис, записавший в актив 17 баллов.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
В Лионе прошла упорная встреча между АСВЕЛом и «Фенербахче». Стамбульцы в заключительной четверти дожали хозяев, оформив победу со счётом 90:86. Лучшим в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 24 очка. Кроме того, «Олимпиакос» дома обыграл «Црвену Звезду» — 94:79 (30:19, 23:29, 22:19, 19:12).
- 6 марта 2021
-
00:58
- 5 марта 2021
-
23:25
-
22:25
-
21:46
-
21:28
-
20:38
-
20:25
-
20:16
-
19:02
-
17:51
-
17:32
-
17:12
-
16:47
-
15:28
-
14:55
-
14:19
-
13:40
-
13:15
-
12:49
-
11:23
-
11:14
-
10:14
-
10:07
-
09:09
-
08:56
-
08:20
-
07:28
-
01:04
-
00:59
- 4 марта 2021
-
23:52
-
23:10
-
22:44
-
22:21
-
21:53
-
20:48