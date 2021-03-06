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«Барселона» победила «Басконию», «Фенербахче» сломил АСВЕЛ, «Милан» дожал «Жальгирис»

«Барселона» победила «Басконию», «Фенербахче» сломил АСВЕЛ, «Милан» дожал «Жальгирис»
Баскетбол / Евролига 0
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В Евролиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В центральном матче дня «Барселона» на домашней арене уверенно обыграла «Басконию» — 71:57. При этом в первой четверти каталонцы позволили набрать соперникам только 4 очка.

Лучшим в составе победителей стал Никола Миротич, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. У «Басконии» отличился Юссуфа Фалль, набравший 12 баллов.

Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
05 марта 2021, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
71 : 57
Баскония
Витория, Испания
Барселона: Миротич - 18, Хиггинс - 13, Дэвис - 9, Ханга - 9, Калатес - 7, Абринес - 5, Курич - 5, Больмаро - 3, Пустовой - 2, Вестерманн, Клавер, Шмитс
Баскония: Фалл - 12, Гедрайтис - 11, Хенри - 9, Питерс - 8, Джекири - 6, Полонара - 6, Зоран Драгич - 5, Вильдоса, Диоп, Куруцс, Райэсте, Седекерскис

В ещё одном матче дня «Милан» на выезде обыграл «Жальгирис» — 69:64. Лучшим в составе итальянской команды стал Шейвон Шилдс, набравший 23 очка, у каунассцев отличился Марюс Григонис, записавший в актив 17 баллов.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
05 марта 2021, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
64 : 69
Олимпия Милан
Милан, Италия
Жальгирис: Григонис - 17, Ловернь - 15, Лекавичюс - 11, Хэйс - 7, Рабит - 6, Йокубайтис - 3, Лукошюнас - 3, Янкунас - 2, Блажевич, Вастурия, Гебен, Уолкап
Олимпия Милан: Шилдс - 23, Пантер - 14, Датоме - 10, Хайнс - 10, Родригес - 4, Ролл - 4, Тарчевски - 2, Эванс - 2, Билига, Брукс, Мицов, Мораскини

В Лионе прошла упорная встреча между АСВЕЛом и «Фенербахче». Стамбульцы в заключительной четверти дожали хозяев, оформив победу со счётом 90:86. Лучшим в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 24 очка. Кроме того, «Олимпиакос» дома обыграл «Црвену Звезду» — 94:79 (30:19, 23:29, 22:19, 19:12).

Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
05 марта 2021, пятница. 22:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
86 : 90
Фенербахче
Стамбул, Турция
АСВЕЛ: Лайти - 15, Бако - 14, Коул - 14, Ховард - 12, Ябуселе - 10, Фалль - 9, Кауди - 7, Нуа - 5, Лякомб, Нджок, Стразель, Хэйс
Фенербахче: де Коло - 24, Гудурич - 13, Пьерр - 13, О'Куинн - 11, Браун - 9, Веселы - 9, Бартель - 6, Дювериоглу - 5, Мухаммед, Сипахи, Улановас, Эдди
Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
05 марта 2021, пятница. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
94 : 79
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Олимпиакос: Маккиссик - 20, Везенков - 17, Слукас - 14, Жан-Шарль - 8, Куфос - 8, Ларенцакис - 7, Принтезис - 6, Дженкинс - 4, Спанулис - 4, Эллис - 4, Харрисон - 2, Харалампопулос
Црвена Звезда: Симонович - 19, Добрич - 11, Лойд - 10, Лазич - 8, Кузмич - 7, Нноко - 6, Уолден - 5, Ягодич-Куриджа - 5, Давидовац - 4, Холл - 4, Раданов, Ускокович
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