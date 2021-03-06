Блэйк Гриффин пожертвовал существенную часть зарплаты при отчислении из «Детройта»

Тяжелый форвард Блэйк Гриффин договорился с «Детройт Пистонс» о выкупе контракта и станет свободным агентом, сообщает инсайдер Шамс Чарания на свой странице в «Твиттере».
31-летний Гриффин согласился вернуть клубу $ 13,3 млн из $ 75 млн гарантированной зарплаты по контракту за этот и следующий сезон. Шестикратный участник Матча звёзд НБА в воскресенье выйдет с рынка отказов, после чего сможет подписать контракт с новой командой. «Бруклин» является главным претендентом на подписание Гриффина. Также игроком интересуются «Лейкерс», «Майами», «Голден Стэйт», «Бостон» и «Портленд».
Гриффин не играл в НБА с 13 февраля по договорённости с клубом. «Пистонс» пытались обменять игррока, но не нашли вариант сделки и были вынуждены выкупать контракт. В нынешнем сезоне Гриффин набирал в среднем 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи.
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