Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Блэйк Гриффин пожертвовал существенную часть зарплаты при отчислении из «Детройта»

Блэйк Гриффин пожертвовал существенную часть зарплаты при отчислении из «Детройта»
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Тяжелый форвард Блэйк Гриффин договорился с «Детройт Пистонс» о выкупе контракта и станет свободным агентом, сообщает инсайдер Шамс Чарания на свой странице в «Твиттере».

31-летний Гриффин согласился вернуть клубу $ 13,3 млн из $ 75 млн гарантированной зарплаты по контракту за этот и следующий сезон. Шестикратный участник Матча звёзд НБА в воскресенье выйдет с рынка отказов, после чего сможет подписать контракт с новой командой. «Бруклин» является главным претендентом на подписание Гриффина. Также игроком интересуются «Лейкерс», «Майами», «Голден Стэйт», «Бостон» и «Портленд».

Гриффин не играл в НБА с 13 февраля по договорённости с клубом. «Пистонс» пытались обменять игррока, но не нашли вариант сделки и были вынуждены выкупать контракт. В нынешнем сезоне Гриффин набирал в среднем 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021