Источник назвал звёздного игрока, заинтересованного перейти в «Нью-Йорк»

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что лидер «Финикс Санз», защитник Девин Букер в скором времени запросит переход в «Нью-Йорк Никс».

Не так давно обозреватель Брайн Уиндхорст заявил, что «Никс» скоро станет привлекательной франшизой для звёзд и намекнул, что знает игрока, который потребует обмен в «Нью-Йорк». Уильямс подхватил эту тему и уверяет, что это будет Девин Букер, сообщает Yardbarker.

По словам Уильямса, Букера связывают тесные отношения с президентом клуба по баскетбольным операциям Лео Роузом.

24-летний Букер — главная звезда «Финикса». Девин был выбран на драфте 2015 года под 13-м номером и с тех пор неизменно выступает за команду из Аризоны. В нынешнем сезоне он набирает 24,9 очка, собирает 3,6 подбора и совершает 4,4 передачи.