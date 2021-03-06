Леброн Джеймс сказал, что думает о сравнении себя с Майклом Джорданом

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о сравнении себя с Майклом Джорданом через призму сиквела фильма «Космический джем», который выйдет в прокат 14 июля 2021 года. В оригинальном фильме главную роль исполнил Майкл Джордан. В продолжении главная роль досталась Леброну Джеймсу.
«В молодые годы, помимо баскетбола, я думал: «Космический джем» был настолько хорош, как могу его превзойти?» Всегда будут разговоры о том, что Леброн пытается сделать всё, что делал Майкл. Так что, когда я был моложе, я бы уступил этому. Но теперь, когда я стал старше, я знаю, кто я. Знаю, во что верю и что отстаиваю. Такие разговоры будут всегда. Они не так сильно влияют, как это было в молодости.
Я не разговаривал с Майклом о «Космическом джеме», но надеюсь, что получу отзыв, когда фильм выйдет в прокат, если он посмотрит его. Я думаю, что мы покажем зрителям, что это не продолжение. Это собственный фильм. Но даже возможность быть в мире «Космического джема» — это то, что создано Майклом и принадлежит ему. Я уважаю это и очень ответственно относился к фильму», — приводит слова Леброна Джеймса Fadeaway World.
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