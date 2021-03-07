Шакил О'Нил объяснил свою неприязнь к Дуайту Ховарду

Шакил О'Нил объяснил причины своей неприязни к Дуайту Ховарду. По словам прославленного баскетболиста, Дуайт Ховард сам начал эту вражду, когда присвоил себе прозвище Шакила «Супермен» и предстал в этом образе на дакн-контесте во время Матча звёзд НБА.
«Этот парень, он сам начал эту вражду. Мне всё равно. В этой лиге был только один Супермен, и вы все знаете его имя. Это я», — сказал Шакил О'Нил в эфире шоу Inside The NBA.
Ховард впервые в карьере стал чемпионом НБА. Перед стартом сезона ни один клуб не хотел предлагать 8-кратному участнику Матча звёзд контракт из-за ряда скандалов, в которые он попадал в последние годы. «Лейкерс» решили предоставить Ховарду шанс после разрыва крестообразных связок у центрового Демаркуса Казинса, вылетевшего из строя на весь сезон-2019/2020.
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